Інженери з Інституту інтелектуальних систем Макса Планка сконструювали роботизовану сколопендру для запуску в людський кишечник в діагностичних і лікувальних цілях.

Повідомляється, що під час пересування робот, розміром лише 3,7 мм, не залишає пошкоджень на слизовій оболонці.

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Робот зібраний з феромагнітно-пружного листового тіла. На його кінцях встановлені дві м’які циліндричні кільцеподібні подушечки, покриті шипами з гідрогелю для забезпечення делікатного зчеплення з будь-якими органічними поверхнями. Під дією магнітного поля корпус робота згинається, що дозволяє управляти його рухами.

В ході експериментального переміщення по легенях й травному тракту свині, вчені довели, що робот може дертися в будь-якому напрямку, в тому числі догори ногами, зберігаючи зчеплення навіть при попаданні на нього рідини.

Крім того, робот здатний піднімати вантажі в три рази більше свого розміру і в 20 разів більше за вагою. Імовірно, дану розробку можна буде використовувати для біопсії та транспортування ліків до потрібних місць всередині організму.

Джерело: 4 PDA