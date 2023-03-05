У Львові з гострою кишковою інфекцією госпіталізували 11 осіб, з них 9 дітей.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталя Іванченко-Тимко.

– У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей віком до 17 років, із первинним діагнозом Гостра кишкова інфекція з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають у модульному містечку Львова, – написала вона у Facebook.

Пацієнти поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла в стані середньої тяжкості.

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– Під час огляду медичними працівниками тих, хто проживає у містечку, та під час збору епіднанамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом захворювання, серед них 12 дітей до 17 років. Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів однієї з міських поліклінік, – йдеться у повідомленні.

Загалом захворіли 32 людини, з них 21 дитина віком до 17 років.

Наразі проводиться комплекс лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів, епідрозслідування триває.