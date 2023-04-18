Мама помітила неладне вже на восьмий день життя маленької Насті. Дівчинка народилася здоровою, але їсти не могла. Вірніше, все, що вона вживала, тут же поверталося назад. Новонароджена блювала після кожного прийому їжі.

Стривожена мама побувала з дитинкою в багатьох лікарнях Харківщини, у інших регіонах. Фахівці ставили діагноз непрохідність, але її причину визначити не змогли. До того ж виявили, що всі внутрішні органи у дитини розташовані дзеркально.

Тоді мама стала шукати потрібних спеціалістів через Facebook. Користувачі порадили їй звернутися в Охмадит.

Мама таки знайшла потрібного лікаря і лікарню, де взялися допомогти маленькій Насті.

Після обстежень і консультацій пацієнтці поставили діазноз – вроджена непрохідність 12-палої кишки, внаслідок мембранозної атрезії.

Це дуже рідкісна патологія при якій їжа не може пройти у шлунок і повертається назад через блювоту. Точний діагноз, як відомо, – запорука правильного і ефективного лікування.

– Порадившись з хірургом Романом Жежерою та завідувачем відділення ургентної хірургії Олександром Гришиним, ми вирішили провести ендоскопічну операцію, – говорить Дарія Вороняк, завідувачка відділення ендоскопії.

Дарія пояснила, що при такій операції не роблять жодних розрізів на тілі дитини. Оперують з просвіту кишки.

– Загалом операція тривала хвилин 10. А їсти наша пацієнтка почала вже через 2 години, – говорить завідувачка відділення.

В Україні такий вид хірургічних втручань при мембранозній атрезії 12-палої кишки роблять лише в НДСЛ Охматдит.

Сьогодні Настусі 1 рік 7 місяців, попереду в неї здорове життя.

Джерело і фото: НДСЛ Охмадит