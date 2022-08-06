Війна може забрати здоров’я не тільки через поранення. Хвороби теж наздоганяють наших вояків.

У бойових умовах у бійців часто загострюються хронічні недуги. Щоб надавати їм кваліфіковану медичну допомогу, у прифронтових селах пристосовують амбулаторії.

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До однієї такої, що має стаціонар прибули волонтери, які привезли найнеобхідніше: близько 40 коробок медикаментів. Це первинна допомога. Це крапельниці, різноманітні перчатки, шприци.

– Шприци-десятки дуже нам потрібні, з голками, – показала фельдшерка мобільного пункту надання медичної допомоги Віта.

Цей пункт щойно відкрився, він може прийняти до 20 вояків. Ось перший пацієнт уже є.

У 46-річного Анатолія болі в спині.

– Спина, остеохондроз, протрузії – все воно боком вилазить в окопах, – розповів боєць.

Очільник пункту меддопомоги військової бригади розказав, що донедавна ця сільська амбулаторія стояла зачиненою. Та тепер – приймає хворих бійців, що не потребують складного лікування.

Гіпертонічна хвороба, люмбалгія, застуда. Та в основному, це хронічні захворювання, які були у воїнів до того, як хлопці прийшли на службу.

– Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо надавати допомогу пораненим. Стабілізувати і далі евакуйовувати їх до пункта призначення, – додав керівник пункту.

Старший сержант Анатолій, що б’є ворога із 2014-го, підтверджує – мав негаразди зі спиною ще до бойових буднів. Та нині він вже готується до виписки, аби знову взяти до рук зброю.

А інакше не можна. Тільки в стрій, до побратимів. Далі служити і неньку-Україну боронити.