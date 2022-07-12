Майстер-сержант Національної гвардії України Роман з позивним Пітон розповів про поранення, про те, як кілька місяців тому йому загрожувала ампутація ноги і медики зуміли вберегти кінцівку.

Сьогодні Роман вже самостійно встає з ліжка, навіть може зробити кілька кроків, щоправда, за допомогою милиць. Воїн поки ще в лікарні, позаду – дев’ять операцій.

– Після поранення, коли зняв берці, побачив, що з правої ноги стирчать кістки. На нозі почався некроз – омертвіння тканини. Спочатку лікарі говорили, що залишуся без ноги. Вже після кількох операцій стало легше, – розповідає Роман.

За його словами, стопа і п’ята дуже постраждали. Лікарі зібрали їх буквально по шматочках, як мозаїку. На нозі у воїна поки лікарський цемент, на якому тримаються кісткові уламки.

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Поранення гвардієць отримав під час боїв за село Солодке на Донбасі. Виконуючи бойове завдання Роман та його побратими потрапили під ворожий артобстріл.

– Вертоліт противника двома ракетами вдарив по наших позиціях. Потім – тиша і почала працювати ворожа артилерія. Осколок відразу прилетів мені в ногу. Я оглянув себе і не повірив своїм очам – поранена тільки одна нога, хоча снаряд ліг в п’яти метрах, – згадує Пітон.

І уточнює, що через шок болю відразу не відчув. Наклав турнікет, впав на груди і поповз до нашого окопу. Туди прибіг медик, закинув пораненого на плече, благо якраз під’їхала машина евакуації.

– Тоді з моєї десятки було троє поранених, – каже Роман.

Це була 20 ротація гвардійця. Досвідчений боєць на Донбасі воює з 2014 року. Побував у більшості зонах бойових дій, але донедавна додому повертався без жодного поранення.

– Я вперше боявся смерті. У бік наших позицій летіло все: ракети, міномети, гаубиці, гради, танки. Знав, що рано чи пізно розіб’ють наші позиції. Я залишився живий, тому що бій почався саме на Вербну неділю. Боженька нас врятував, – упевнений боєць.

У його праву ногу ще встромлені спиці. За словами медиків, кінцівка повинна бути зафіксована апаратом мінімум один-два місяці. Попереду заплановані ще кілька операцій.

Втім, Роман сподівається, що зможе твердо стояти на обох ногах. Адже після одужання збирається повертатися до побратимів, щоб звільняти рідну землю від окупантів.

За відважність і хоробрість нацгвардійця Романа нагородили нагрудним знаком “За доблесну службу”.

Джерело: Нацгвардія України

Фото: Нацгвардія України