Медики лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова виходили після важких поранень двох неповнолітніх братів, які постраждали після прильоту до їхнього будинку російської ракети.

Про це співробітники львівської клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Братів Володю та Якова з-під завалів дістали сусіди. Миттю раніше в їхній будинок прилетіла російська ракета. Це сталося 1 липня в селі Сергіївка Одеської області. Мама і вітчим загинули відразу. Дітям вижити вдалося, але не вдалося вціліти, – написали медики.

За їхніми словами, 8-річному Якову дісталося найбільше. Уламок влучив у шию. Щоб дитина не загинула від кровотечі, рятувальники перетиснули їй судину. Однак кисневе голодування спровокувало інсульт. В результаті дитині знерухомило ліву частину. Права рука не рухалася через перелом плеча.

Старший 14-річний Володя отримав черепно-мозкову травму, численні забої обличчя та перелом променевої кістки правої руки.

Поранених дітей спочатку доставили в реанімацію місцевої лікарні в Одеській області, а місяць тому евакуаційним потягом транспортували в лікарню Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

– І якщо стан Володі на той час вже був стабільним, за життя Якова команді відділення інтенсивної терапії та анестезіології довелося поборотися. Потім приєдналися нейрохірурги, – пишуть співробітники лікарні.

І відзначають, що весь цей час, включаючи реанімацію, з Яковом працювали реабілітологи. Завдяки цьому хлопчик вже вчиться ходити і рухати лівою рукою. На правій у нього поки що стоїть апарат зовнішньої фіксації.

Володі реабілітологи допомагали розробити руку після тривалого перебування в гіпсі.

Повідомляється, що хоч війна і забрала у дітей найріднішу людину, маму, все ж вони не залишилися покинутими. До хлопчиків з-за кордону приїхала двоюрідна сестра Євгенія. Вона забрала їх до Австрії, де брати продовжать реабілітацію.

На прощання Яків і Володя сказали, що обов’язково повернуться в Україну, коли закінчиться війна.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова