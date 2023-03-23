З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України до клінік Європи було переведено понад 2 тис. українських пацієнтів для отримання спеціалізованої допомоги. Про це повідомила сьогодні, 23 березня, Європейська комісія.

– Щоб полегшити навантаження на українські лікарні, ЄС вже більше року координує регулярні медичні евакуації українських пацієнтів: чи то хронічних хворих, чи то поранених на війні, – йдеться в пресрелізі.

Зокрема, йдеться про лікарні у 20 країнах Європи: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.

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У Єврокомісії уточнили, що евакуацію також підтримує Центр медичної евакуації ЄС у Жешуві, де надається цілодобова сестринська допомога.

– Хаб є перевалочним пунктом для пацієнтів, яких доставили з України до Польщі наземним транспортом, а з хабу доставлять повітрям в лікарні у всій Європі, – йдеться в повідомленні.

Фото: МОЗ