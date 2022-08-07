У Міністерство охорони здоров’я України повідомили, скільки наших співвітчизників було з початку війни евакуйовано на лікування та реабілітацію в кращі зарубіжні клініки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

– Один з напрямків – переведення українських пацієнтів на лікування в європейські країни, завдяки співпраці України з Єврокомісією. Так, вже 1 000 українців переведені на лікування в 18 країн, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається також, що МОЗ у партнерстві із Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром у рамках реалізації програми SAFER Ukraine евакуюють дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування до США, Канади та 14 європейських країн.

Загалом завдяки такій співпраці МОЗ та за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних міст України до закордонних клінік вже близько 1 400 українців.

Крім того, понад 500 онкохворих дітей продовжили лікування в Європі, США і Канаді завдяки організації 15 медичних конвоїв з України в дитячий онкохаб UNICORN (Польща).

Повідомляється, що дітей направляють на лікування в провідні дитячі онкологічні центри, визначені міжнародним співтовариством дитячих онкологів.