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З початку зими обмороження та переохолодження отримали 65 киян — КГВА

3 Лютого 2023, 16:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
переохолодження
Джерело: Depositphotos

У Києві з 1 грудня 2022 року обмороження та переохолодження отримали 65 осіб. Про повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.

– Холодові травми (обмороження та переохолодження) з 1 грудня 2022 року вже отримало 65 осіб, – повідомила Вишневська.

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Як заявляли раніше синоптики, січень завершився, але зима не йде: ще будуть і сніг, і морози.

Водночас бабак Тимко дав “прогноз”, що в 2023 році весна настане в середині березня.

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Джерело
КМДА
Теги
Київ Медики статистика Холода
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