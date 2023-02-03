У Києві з 1 грудня 2022 року обмороження та переохолодження отримали 65 осіб. Про повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМВА Наталія Вишневська.

– Холодові травми (обмороження та переохолодження) з 1 грудня 2022 року вже отримало 65 осіб, – повідомила Вишневська.

Як заявляли раніше синоптики, січень завершився, але зима не йде: ще будуть і сніг, і морози.

Водночас бабак Тимко дав “прогноз”, що в 2023 році весна настане в середині березня.

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Джерело КМДА

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