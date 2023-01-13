Вчені Університету Джона Хопкінса в США створили назальний спрей, швидке розпорошення якого щоранку може захистити від вірусних респіраторних захворювань, зокрема грипу та Covid-19.

Повідомляється, що створені вченими тонкі ниткоподібні молекули, звані супрамолекулярними нитками, які призначені для розпилення в ніс, блокують потрапляння шкідливих вірусів в легені.

– Ідея полягає в тому, що нитки будуть працювати як губка, яка буде поглинати віруси, перш ніж вони отримають можливість зв’язуватися з клітинами в наших дихальних шляхах, – говорить керівник дослідницької групи Дунган Цуй.

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За його словами, навіть якщо терапевтичний засіб може блокувати вірус на годину-дві, це може бути корисним, якщо люди повинні бути в громадських місцях.

Повідомляється, що ключем до цього підходу є рецептор ACE2, який знаходиться, зокрема, в клітинах слизової оболонки носа і виконує багато біологічних функцій, таких як регулювання артеріального тиску та запалення.

– План полягає в тому, що коли людина вдихає Covid-19, вірус буде обдурений, тобто він буде зв’язуватися з рецептором-приманкою, а не з рецепторами ACE2 в клітинах, — відзначають дослідники.

За їхніми словами, оскільки супрамолекулярні нитки притягують характерний шипоподібний білок SARS-CoV-2, спрей повинен однаково добре працювати з будь-якими поточними або майбутніми варіантами коронавірусу.

Зазначається, що хоча початковий підхід команди полягав у розробці профілактичного терапевтичного засобу, вчені кажуть, що він також може мати потенціал для лікування людей з активною інфекцією Covid-19, перешкоджаючи реплікації новопридбаних вірусів.