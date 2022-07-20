Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

З серця, що б’ється, лікарі дістали уламок ворожої кулі: у Києві врятували бійця

20 Липня 2022, 15:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
уламок з серця

Лікар підчепив пінцетом уламок, що сидів усередині правого шлуночка, і вийняв його з серця, що билося.

В Інституті серця у Києві врятували солдата, якого доставили з лінії фронту гелікоптером.

Зараз дивляться

– Ми впоралися з цим уламком. Операцію зробили на відкритому серці, не зупиняючи його. Ми дуже сподівалися, що він застряг у перикарді, але ні – пройшов у правий шлуночок, – сказав кардіохірург, професор Борис Тодуров. – Розсікли серце, дістали, зашили. Все пройшло без крововтрати.

Отак наші медики рятують бійців, які, не шкодуючи свого життя, захищають Україну від підступного ворога.

– Черговий поранений, черговий доказ того геноциду, який вчиняє Російська Федерація, – сказав після операції Борис Тодуров. – Таких людей, обстріляних Градами, Торнадо та іншими системами масового вбивства зараз дуже багато. Але рано чи пізно буде суд.

Читайте також:
тодуровЧотири серця пересаджено за чотири місяці війни: українська медицина дякує ЗСУ за стійкість

– Я хочу, – додав Борис Тодуров, – щоб ті, хто чинить це зараз в Україні, знали, що вони злочинці та вбивці. І суд над ними обов’язково відбудеться: над тими, хто натискав кнопки, над тими, хто виконував накази і особливо над тими, хто їх видавав. Час розплати ще прийде, – впевнений лікар.

Джерело: Інститут серця

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь