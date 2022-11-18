Щороку в Україні народжується близько 20 тис. недоношених дітей. З них більше тисячі з масою тіла менше одного кілограма.

Часто вони потребують дихальної та медикаментозної підтримки, перебування в кювезах ыз дотриманням необхідної температури і вологи під постійним і пильним наглядом лікарів.

Про це вчора, 17 листопада, в Міжнародний день передчасно народжених малюків, написали на своїй сторінці в Facebook співробітники лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

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– Серед таких діток – 7-річний Саша і 9-річний Олексій. Вони народилися на 31-му і 33-му тижнях і важили лише по 1,5 кг. А далі – перебування в реанімації, набір ваги, освоєння вміння самостійно їсти та дихати і довгоочікувана виписка, – пишуть медики.

І зазначають, що сьогодні хлопці навіть не згадають, через які випробування їм довелося пройти тоді. Тепер вони ходять до школи, займаються футболом і мріють стати відомими нападниками або голкіперами.

Зазначається, що фахівці дитячої лікарні Святого Миколая щорічно виходжують до 300 таких малюків. Найменший з них важив лише 600 грамів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова