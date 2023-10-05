Чотирьох постраждалих внаслідок вибуху нафтопроводу на Прикарпатті відправили до Німеччини для подальшого лікування.

Трагедія під Івано-Франківськом

30 вересня поблизу с. Стримба стався прорив нафтопроводу. Тоді постраждало 9 осіб, з яких 5 було госпіталізовано, серед них – 2 хлопчиків. Двох дорослих і дітей із важкими опіками перевезли з лікарень Івано-Франківська до Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медичного об’єднання Львова на Львівщині.

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Львівські лікарі надають допомогу

Команда комбустіологів провела надскладні операції 35-річному чоловіку, який отримав опіки дихальних шляхів і площі тіла до 50%. Лікарі видалили пошкоджені тканини та частково відновили шкіру.

Також вони надали допомогу жінці 39 років, у якої опіки ушкодили 30% тіла. У центрі їй очистили рани, зробили перевʼязки та підготували до наступних етапів лікування за кордоном.

Стан дітей був надтяжкий: обидва хлопчика мали опіки дихальних шляхів та численні термічні ушкодження майже 80% шкіри.

Фахівці лікарні Святого Миколая разом зі спеціалістами Центру термічної травми та пластичної хірургії рятували пацієнтів протягом чотирьох днів.

Евакуація за кордон

Після стабілізації постраждалих відправлено для подальшого лікування до Німеччини. Це вдалося здійснити завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Лікарів без кордонів/Médecins Sans Frontières, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова