З перших днів війни в Україні лікарі в Маріуполі рятували життя людей в надзвичайно складних умовах.

Досвідом поділився 27-річний анестезіолог міської лікарні №4 Андрій Сербін.

За його словами, на початку березня у лікарні не було опалення та електрики, а на вулиці були мінусові температури. Через це у приміщенні закладу було не більше 4 градусів тепла.

– Першу дівчинку я добре запам’ятав. Аня. Був вибух, автомобільне колесо відкинуло та вдарило дівчинку по потилиці. Усі одразу почали займатися дитиною. І один із наших молодих травматологів виконав декомпресійну трепанацію черепа. Операцію, яка взагалі не входить до його зони професійних компетенцій, – ділиться Андрій Сербін.

До лікарні привозили людей, які з відірваними ногами лежали кілька днів на вулиці. Їх приносили на дверях, ковдрах. У них були значні крововтрати, через це лікарі дивувалися, як люди взагалі виживали після операцій.

Найскладніше було бачити поранених дітей – за увесь час їх було близько 15.

– П’ять днів дівчинка була на акумуляторних апаратах штучної вентиляції легень. Поки працював генератор, лікарі їх заряджали. Коли один апарат розряджався, швидко перемикали дівчинку на інший – і так постійно, – йдеться у матеріалі.

Попри такі складні умови, лікарі намагалися зробити все можливе для збереження життя громадян. І так впродовж усього часу війни в Україні. І свою роботу вони не вважають героїзмом.

Джерело: Свои.City

Фото: Свои.City