Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні з’явилася можливість визначати нові штами коронавірусу у пацієнтів. У Центрі громадського здоров’я отримали відповідне обладнання.

– Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я, що займало певний час (до місяця).

Також для лабораторних центрів у кожній області за бюджетні кошти закупили:

58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу);

55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації);

чотири роботизованих і автоматизованих системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

Раніше епідеміолог Людмила Мухарська зазначала, що в Україні складно визначити, наскільки поширений новий штам коронавірусу Мю та інші варіанти. Це пов’язано з нестачею лабораторій та обладнання для їх визначення.

За її словами, для лікування і введення протиепідемічних заходів не так важливо, які є штами, бо всі заходи лікувального та профілактичного характеру для всіх варіантів вірусів практично однакові.