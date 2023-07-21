Одеські правоохоронці викрили на хабарі лікарку однієї з офтальмологічних клінік Одеси.

Призовникові, який прийшов до медзакладу на обстеження під час проходження ВЛК, офтальмологиня дала зрозуміти, що у разі надання їй $5 тис., вона складе акт обстеження здоров’я чоловіка, у якому зазначить хворобу, що дає право на отримання відстрочки від призиву до лав Збройних сил України.

Лікарку затримали на робочому місці після того, як вона надала призовнику акт обстеження стану здоров’я, в якому було прописане небезпечне захворювання очей, та одержала від нього обумовлену нею платню.

Протиправні дії медпрацівниці задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

В ході невідкладного обшуку правоохоронці вилучили гроші, отримані лікаркою у протиправний спосіб, та видані нею медичні висновки.

Фігурантці повідомили про підозру у злочині, що кваліфікується за ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України і карається штрафом від 4 250 до 8 500 грн, або громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

– Підозрювану поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу, – зазначила начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Ірина Городник.

Слідство триває.

Джерело і фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області