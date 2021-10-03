Станом на ранок 3 жовтня, за останню добу на території Києва 220 місцевих мешканців захворіли на коронавірус, серед них є діти віком від одного року.

Хто захворів за добу

123 жінки віком від 19 до 95 років;

78 чоловіків віком від 19 до 85 років;

13 дівчаток від 11 місяців до 16 років;

шість хлопчиків від одного до 14 років.

Найбільше хворих зафіксували у Дарницькому (67), Оболонському (36) та Деснянському (30) районах. Загалом за весь час пандемії 235 816 киян захворіли на небезпечний вірус.

За останню добу 10 мешканців столиці померли від ускладнень Covid-19. Загалом 5 438 українців не змогли подолати захворювання.

24 хворих на коронавірус госпіталізували до медичних закладів. Ще 186 осіб госпіталізували до лікарень з підозрою на Covid-19 та пневмонії.

За останню добу 34 жителям Києва вдалося подолати хворобу. За весь час пандемії 221 410 мешканців столиці одужали від коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, ситуація з коронавірусом в Україні залишається складною. За добу захворіли 7 967 громадян, ще 3,3 тис. осіб госпіталізували до лікарень.

МОЗ України закликає українців дотримуватися соціальної дистанції, носити медичні маски та вакцинуватися проти коронавірусу.