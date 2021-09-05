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За добу в Україні зафіксували 1 379 нових випадків Covid-19

5 Вересня, 08:43 Дмитро Кудрявцев
коронавирус

Станом на ранок неділі, 5 вересня, в Україні зафіксовано 1 379 випадків зараження коронавірусу.

Таким чином з початку пандемії вже зафіксовано 2 297 534 випадків зараження Covid-19.

Крім того, за минулу добу 17 осіб померли від ускладнень коронавірусу, а всього з початку епідемії померло 53 983 українців.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 212 720 людям, за 24 години – 407.

Всього в Україні провели 12 097 306 тестувань методом ПЛР протягом доби – 16 146.

Найбільше заражених зафіксовано в Харківській (144), Дніпропетровській (132), і Чернівецькій (124) областях, а також в місті Київ (141).

Статистика в регіонах

  • м Київ – 141;
  • Вінницька область – 46;
  • Волинська область – 19;
  • Дніпропетровська область – 132;
  • Донецька область – 45;
  • Житомирська область – 70;
  • Закарпатська область – 3;
  • Запорізька область – 81;
  • Івано-Франківська область – 35;
  • Київська область – 41;
  • Кіровоградська область – 18;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 60;
  • Миколаївська область – 18;
  • Одеська область – 90;
  • Полтавська область – 27;
  • Рівненська область – 27;
  • Сумська область – 39;
  • Тернопільська область – 54;
  • Харківська область – 144;
  • Херсонська область – 63;
  • Хмельницька область – 45;
  • Черкаська область – 20;
  • Чернівецька область – 124;
  • Чернігівська область – 24.
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