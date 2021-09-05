За добу в Україні зафіксували 1 379 нових випадків Covid-19

Станом на ранок неділі, 5 вересня, в Україні зафіксовано 1 379 випадків зараження коронавірусу.
Таким чином з початку пандемії вже зафіксовано 2 297 534 випадків зараження Covid-19.
Крім того, за минулу добу 17 осіб померли від ускладнень коронавірусу, а всього з початку епідемії померло 53 983 українців.
Побороти хворобу за весь час вдалося 2 212 720 людям, за 24 години – 407.
Всього в Україні провели 12 097 306 тестувань методом ПЛР протягом доби – 16 146.
Найбільше заражених зафіксовано в Харківській (144), Дніпропетровській (132), і Чернівецькій (124) областях, а також в місті Київ (141).
Статистика в регіонах
- м Київ – 141;
- Вінницька область – 46;
- Волинська область – 19;
- Дніпропетровська область – 132;
- Донецька область – 45;
- Житомирська область – 70;
- Закарпатська область – 3;
- Запорізька область – 81;
- Івано-Франківська область – 35;
- Київська область – 41;
- Кіровоградська область – 18;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 60;
- Миколаївська область – 18;
- Одеська область – 90;
- Полтавська область – 27;
- Рівненська область – 27;
- Сумська область – 39;
- Тернопільська область – 54;
- Харківська область – 144;
- Херсонська область – 63;
- Хмельницька область – 45;
- Черкаська область – 20;
- Чернівецька область – 124;
- Чернігівська область – 24.
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