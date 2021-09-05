За добу в Україні зафіксували 1 379 нових випадків Covid-19

Станом на ранок неділі, 5 вересня, в Україні зафіксовано 1 379 випадків зараження коронавірусу.

Таким чином з початку пандемії вже зафіксовано 2 297 534 випадків зараження Covid-19.

Крім того, за минулу добу 17 осіб померли від ускладнень коронавірусу, а всього з початку епідемії померло 53 983 українців.

Побороти хворобу за весь час вдалося 2 212 720 людям, за 24 години – 407.

Всього в Україні провели 12 097 306 тестувань методом ПЛР протягом доби – 16 146.

Найбільше заражених зафіксовано в Харківській (144), Дніпропетровській (132), і Чернівецькій (124) областях, а також в місті Київ (141).

Статистика в регіонах