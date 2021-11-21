За останню добу на території України зафіксували 10 635 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 894, медпрацівників – 99). За весь час на пандемії 3 332 943 українці захворіли на Covid-19.

152 321 людину вакциновано проти небезпечного захворювання. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 місцевий мешканець.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.

До лікарень госпіталізували 4 048 осіб, ще 377 людей померли від ускладнень Covid-19, проте 14 450 громадян змогли подолати небезпечну хворобу.

За весь час пандемії в Україні 3 332 943 людей захворіли, ще 81 272 місцевих жителів померли від захворювання, однак 2 762 950 українців одужали від коронавірусу.

З початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 осіб, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.

Випадків у областях/вакцинованих (2 дозою)

Київ – 559/13123

Вінницька – 499/3141

Волинська – 302/1839

Дніпропетровська – 1242/8041

Донецька – 416/3488

Житомирська – 452/3562

Закарпатська – 289/1049

Запорізька – 653/4134

Івано-Франківська – 543/2468

Київська – 519/7650

Кіровоградська – 196/1943

Луганська – 42/1522

Львівська – 288/7148

Миколаївська – 693/1968

Одеська – 655/5238

Полтавська – 361/3334

Рівненська – 279/4562

Сумська – 451/2374

Тернопільська – 297/3564

Харківська – 284/7626

Херсонська – 191/3587

Хмельницька – 598/3055

Черкаська – 260/3818

Чернівецька – 158/1636

Чернігівська – 408/2691