За останню добу на території України зафіксували 10 635 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 894, медпрацівників – 99). За весь час на пандемії 3 332 943 українці захворіли на Covid-19.
152 321 людину вакциновано проти небезпечного захворювання. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 місцевий мешканець.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) та Хмельницькій (598) областях.
До лікарень госпіталізували 4 048 осіб, ще 377 людей померли від ускладнень Covid-19, проте 14 450 громадян змогли подолати небезпечну хворобу.
За весь час пандемії в Україні 3 332 943 людей захворіли, ще 81 272 місцевих жителів померли від захворювання, однак 2 762 950 українців одужали від коронавірусу.
З початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 осіб, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.
Випадків у областях/вакцинованих (2 дозою)
Київ – 559/13123
Вінницька – 499/3141
Волинська – 302/1839
Дніпропетровська – 1242/8041
Донецька – 416/3488
Житомирська – 452/3562
Закарпатська – 289/1049
Запорізька – 653/4134
Івано-Франківська – 543/2468
Київська – 519/7650
Кіровоградська – 196/1943
Луганська – 42/1522
Львівська – 288/7148
Миколаївська – 693/1968
Одеська – 655/5238
Полтавська – 361/3334
Рівненська – 279/4562
Сумська – 451/2374
Тернопільська – 297/3564
Харківська – 284/7626
Херсонська – 191/3587
Хмельницька – 598/3055
Черкаська – 260/3818
Чернівецька – 158/1636
Чернігівська – 408/2691