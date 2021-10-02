Станом на ранок 2 жовтня, за останню добу на території України зафіксували 11 809 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 104, медпрацівників – 235). За весь час пандемії в Україні 2 447 222 людей захворіли на Covid-19.
За 24 години до медичних закладів госпіталізували 2 692 українців. У країні за добу зафіксували 203 летальних випадків від небезпечного захворювання. Однак одужали 3 469 громадян.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 159), Львівській (1 102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
Випадків у областях/повністю вакциновано
Київ – 534/6326
Вінницька – 222/2585
Волинська – 286/944
Дніпропетровська – 965/5439
Донецька – 669/2351
Житомирська – 409/1991
Закарпатська – 135/1491
Запорізька – 692/2157
Івано-Франківська – 242/1316
Київська – 417/3291
Кіровоградська – 61/1132
Луганська – 372/937
Львівська – 1102/3261
Миколаївська – 347/1355
Одеська – 762/2286
Полтавська – 292/2268
Рівненська – 431/946
Сумська – 338/2055
Тернопільська – 336/942
Харківська – 1159/5091
Херсонська – 469/1412
Хмельницька – 320/1905
Черкаська – 374/1806
Чернівецька – 585/1437
Чернігівська – 290/1679
За весь час пандемії в Україні 2 447 222 людей захворіли на коронавірус. 2 261 924 громадян змогли подолати небезпечне захворювання, однак 56 649 українців померли від ускладнень Covid-19.