Станом на ранок 2 жовтня, за останню добу на території України зафіксували 11 809 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 104, медпрацівників – 235). За весь час пандемії в Україні 2 447 222 людей захворіли на Covid-19.

За 24 години до медичних закладів госпіталізували 2 692 українців. У країні за добу зафіксували 203 летальних випадків від небезпечного захворювання. Однак одужали 3 469 громадян.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 159), Львівській (1 102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Випадків у областях/повністю вакциновано

Київ – 534/6326

Вінницька – 222/2585

Волинська – 286/944

Дніпропетровська – 965/5439

Донецька – 669/2351

Житомирська – 409/1991

Закарпатська – 135/1491

Запорізька – 692/2157

Івано-Франківська – 242/1316

Київська – 417/3291

Кіровоградська – 61/1132

Луганська – 372/937

Львівська – 1102/3261

Миколаївська – 347/1355

Одеська – 762/2286

Полтавська – 292/2268

Рівненська – 431/946

Сумська – 338/2055

Тернопільська – 336/942

Харківська – 1159/5091

Херсонська – 469/1412

Хмельницька – 320/1905

Черкаська – 374/1806

Чернівецька – 585/1437

Чернігівська – 290/1679

За весь час пандемії в Україні 2 447 222 людей захворіли на коронавірус. 2 261 924 громадян змогли подолати небезпечне захворювання, однак 56 649 українців померли від ускладнень Covid-19.