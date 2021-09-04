Станом на ранок 4 вересня, у Києві зафіксували 339 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському (62), Деснянському (63) та Дарницькому (45) районах.

Хто захворів за добу

181 жінка віком від 18 до 86 років;

132 чоловіки віком від 19 до 89 років;

11 дівчаток від 20 днів до 17 років;

15 хлопчиків від 2 до 17 років.

За весь період пандемії 225 461 українець захворів на Covid-19. На щастя, за добу ніхто не помер унаслідок ускладнень небезпечного вірусу. Однак загалом зареєстрували 5 285 летальних випадків.

За 24 години 26 хворих на коронавірус госпіталізували до медичних закладів. Ще 52 громадян госпіталізували до лікарень з підозрою на Covid-19 та пневмонії.

За добу 423 жителів Києва змогли подолати небезпечне захворювання. Загалом 216 900 людей вилікувалися від хвороби.

Однак статистика коронавірусу в Україні залишає бажати кращого. За цю добу 2 614 людей захворіли на Covid-19, серед них – 196 дітей та 46 медпрацівників.

За весь час пандемії 53 966 осіб померли від небезпечного вірусу. Міністерство охорони здоров’я закликає українців дотримуватися соціальної дистанції, носити медичні маски та вакцинуватися проти Covid-19.