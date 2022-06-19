Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

За героїчний порятунок людей під час обстрілів: посмертна нагорода лікарям Маріуполя від Президента України

19 Червня 2022, 13:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив маріупольських лікарів орденом За заслуги” ІІІ ступеня. Їх відзначили за героїчний порятунок жителів під час обстрілів міста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

– Лікарі ціною власного життя рятували маріупольців під постійними обстрілами окупантів. Були завжди поруч – в операційних або в підвалах. Ми завжди будемо пам’ятати їх вчинок. Це справжній приклад мужності і героїзму, – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Повідомляється, що нагороди присвоєні медикам Маріупольської міської лікарні №4 – Сергію Власюку, Андрію Гнатюку та Анатолію Казанцеву.

Зараз дивляться

Джерело: Маріупольська міськрада

Фото: Офіс Президента

Теги
Війна в Україні Владимир Зеленский Володимир Зеленський Маріуполь Медики Нагорода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь