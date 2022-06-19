Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив маріупольських лікарів орденом За заслуги” ІІІ ступеня. Їх відзначили за героїчний порятунок жителів під час обстрілів міста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

– Лікарі ціною власного життя рятували маріупольців під постійними обстрілами окупантів. Були завжди поруч – в операційних або в підвалах. Ми завжди будемо пам’ятати їх вчинок. Це справжній приклад мужності і героїзму, – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Повідомляється, що нагороди присвоєні медикам Маріупольської міської лікарні №4 – Сергію Власюку, Андрію Гнатюку та Анатолію Казанцеву.

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Джерело: Маріупольська міськрада

Фото: Офіс Президента