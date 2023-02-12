Три автомобілі швидкої медичної допомоги (тип С) на суму 8,4 млн грн та 98 982 хімічні грілки (16 000 – для тіла, 40 800 – для ніг, 42 182 – для рук) на майже 5,4 млн грн придбали Медичні закупівлі України за кошти, зібрані через платформу UNITED24.

Таке рішення ухвалено комісією з розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я.

– Загалом з травня 2022 року на кошти, зібрані через платформу UNITED24, закупили 136 реанімобілів. До загального списку додані хімічні грілки, які будуть доставлені протягом місяця, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Пріоритетом при розподілі залишаються прифронтові регіони та райони, найбільш схильні до ракетних і артилерійських обстрілів.

Зараз дивляться

Як зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, до викликів війни додаються сезонні потреби – на сході країни гаряче і холодно одночасно.

До того ж знищено або пошкоджено понад 500 швидких, тому придбання реанімобілів актуально завжди, висловила впевненість чиновниця.