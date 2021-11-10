Віктору лише 32 роки. Його робота пов’язана із IT-сферою. Кілька років він працював за спеціальністю у Польщі. Там же стояв на обліку у місцевих медиків з приводу ювенільної глаукоми. Страшна патологія вже забрала зір на правому оці, а цього літа взялася і за ліве.

У серпні Віктору стало зовсім зле. Польські офтальмологи при огляді зафіксували дуже високі показники тиску – 60 мм рт ст. – при нормі для такого пацієнта 20 мм рт ст.

Єдиним виходом з цього тяжкого становища біла операція. Але… Одні польські лікарі не бралися це зробити через побоювання, що після втручання чоловік геть втратить зір. Інші наче і погоджувалися, проте мали змогу взятися за операцію лише за півроку.

Проблема полягала в тому, що далі зволікати вже було просто не можна.

В кінці жовтня Віктор повернувся в Україну. Із скаргами на постійно високий внутрішньоочний тиск звернувся до офтальмологів Львівської клінічної міської лікарні №8.

Тут за кілька днів за допомогою сучасних мікроскопів та методів оперативного втручання йому було проведено антиглаукомну операцію, що дало змогу врятувати частково зір.

Наразі чоловік – в окулярах. Його ліве око бачить лише на 50%. Втім він міг позбутися і цього, якби і далі зволікав із операцією.

Тому, будьте уважні до себе. Бережіть свій зір. Адже світ такий прекрасний і яскравий, що його варто бачити на власні очі!

Джерело: Львівська МКЛ №8