У столичному спальному районі Оболонь команда водолазів встигла врятувати 17-річного хлопця, який мало не потонув на місцевому пляжі.

Про це кияни розповіли в одній з популярних Facebook-груп Оболонського району Києва.

Інформацію підтвердили і в столичному Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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– 20 червня о 17.30 до київської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прирічній, на затоці Собаче гирло, зник з поля зору матері 17-річний підліток, – йдеться в повідомленні рятувальників.

За їхніми словами, на місце негайно прибули водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Під час пошукових робіт на орієнтовній відстані 600 м від місця виклику та на відстані 40 м від берега рятувальники помітили розшукуваного підлітка, який вже не міг самостійно триматися на поверхні води та за зовнішніми ознаками тонув.

До нього відразу був направлений водолаз з рятувальним спорядженням.

Потерпілий 2004 року народження був врятований, піднятий на борт катера та переданий матері і лікарям для огляду.

Надати першу допомогу в критичній ситуації без попередньої підготовки вийде не у всіх. Потрібно не тільки знати правила надання першої допомоги, а й вчасно розпізнати небезпеку.

Але в момент небезпеки ви можете завжди взяти на себе ту відповідальність, яка вам під силу, спираючись на свої знання.

Джерело: Моя Оболонь