Міністерство охорони здоров’я України надало роз’яснення щодо можливості українських громадян перетинати державний кордон у період воєнного стану для виїзду в інші країни на лікування.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зараз дивляться

Зазначається, що наказ МОЗ від 05.04.2022 р. № 574 чітко визначає категорії пацієнтів, медична та реабілітаційна допомога яким може надаватися за кордоном.

Повідомляється, що, як і раніше, якщо пацієнти потребують тривалої або дорогої медичної допомоги, надання якої наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави.

За інформацією з МОЗ, пропуск таких громадян через держкордон здійснюється:

при наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну;

на підставі листа міністра охорони здоров’я України п ро узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти для лікування.

– Направлення за кордон на лікування в період воєнного стану потрібно для того, щоб розвантажити нашу медичну систему і направляти за кордон пацієнтів, які потребують тривалого і дорогого лікування, яке ми не можемо забезпечити через війну, – підкреслив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється, що відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, заповненої лікарем закладу охорони здоров’я, що здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

Зазначається, що виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені).