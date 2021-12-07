Сьогодні, 7 грудня, Київська міська рада ухвалила рішення, проект якого був раніше ініційований мером Києва Віталієм Кличком. Йдеться про виплату додаткових премій медичним працівникам столиці.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Київської міської ради.

– Дякую комісіям за оперативний розгляд цього рішення. Саме медики сьогодні рятують здоров’я і життя киян, відбивають атаки коронавірусу хвиля за хвилею, – зазначив у своєму виступі на засіданні Київради Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медпрацівників. Додаткові виплати вони отримають вже цього місяця.

За його словами, виплати отримають медичні працівники Києва першої та другої ланки:

лікарі – по 10 тис. грн.

середній медичний персонал – по 8 тис.

молодший медперсонал – по 6 тис.

Повідомляється, що проект рішення про додаткові премії медпрацівникам міський голова Києва подав до Київради минулого тижня. У преамбулі документа йдеться, зокрема, про те, що медики заслужили ці премії за справжній героїзм у подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації.