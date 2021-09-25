За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 8 267 осіб. Із них 715 дітей і 157 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 821 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 133 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 035 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Одеській (622) та Донецькій (503) областях.

м. Київ – 446;

Вінницька область – 133;

Волинська область – 216;

Дніпропетровська область – 751;

Донецька область – 503;

Житомирська область – 283;

Закарпатська область – 105;

Запорізька область – 556;

Івано-Франківська область – 220;

Київська область – 290;

Кіровоградська область – 41;

Луганська область – 302;

Львівська область – 677;

Миколаївська область – 181;

Одеська область – 485;

Полтавська область – 198;

Рівненська область – 268;

Сумська область – 201;

Тернопільська область – 219;

Харківська область – 929;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 251;

Чернівецька область – 411;

Чернігівська область – 146.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 387 750 особи.

Померло – 55 557 особи.

Видужало – 2 243 209 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.