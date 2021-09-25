За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 8 267 осіб. Із них 715 дітей і 157 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 821 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 133 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 035 осіб.
Коронавірус у регіонах:
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Одеській (622) та Донецькій (503) областях.
- м. Київ – 446;
- Вінницька область – 133;
- Волинська область – 216;
- Дніпропетровська область – 751;
- Донецька область – 503;
- Житомирська область – 283;
- Закарпатська область – 105;
- Запорізька область – 556;
- Івано-Франківська область – 220;
- Київська область – 290;
- Кіровоградська область – 41;
- Луганська область – 302;
- Львівська область – 677;
- Миколаївська область – 181;
- Одеська область – 485;
- Полтавська область – 198;
- Рівненська область – 268;
- Сумська область – 201;
- Тернопільська область – 219;
- Харківська область – 929;
- Херсонська область – 179;
- Хмельницька область – 276;
- Черкаська область – 251;
- Чернівецька область – 411;
- Чернігівська область – 146.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 387 750 особи.
- Померло – 55 557 особи.
- Видужало – 2 243 209 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.