Міністерство охорони здоров’я України поінформувало про статистичні дані щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію в період з 10 до 16 жовтня 2022 року.
Повідомляється, що за минулий тиждень зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, з них дітей – 2 439, медпрацівників — 456.
Вакциновано проти смертельно небезпечного вірусу 104 637 осіб, з них 7,1% становлять перші дози, 4,8% – другі дози, 75,1% – перші бустерні дози, 13,1% – другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 4 797 осіб;
- летальних випадків — 203;
- одужало – 34 576 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 279 346 осіб;
- одужало – 5 095 437 людини;
- летальних випадків – 109 819;
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 495 903.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 особи, з них дві по дози отримали 15 337 754 особи, першу бустерну дозу – 2 517 241, другу бустерну дозу – 75 231 українець.
Важливо, що майже 809 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,8 млн – першу бустерну дозу.