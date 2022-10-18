Міністерство охорони здоров’я України поінформувало про статистичні дані щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію в період з 10 до 16 жовтня 2022 року.

Повідомляється, що за минулий тиждень зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, з них дітей – 2 439, медпрацівників — 456.

Вакциновано проти смертельно небезпечного вірусу 104 637 осіб, з них 7,1% становлять перші дози, 4,8% – другі дози, 75,1% – перші бустерні дози, 13,1% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4 797 осіб;

летальних випадків — 203;

одужало – 34 576 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 279 346 осіб;

одужало – 5 095 437 людини;

летальних випадків – 109 819;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 495 903.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 особи, з них дві по дози отримали 15 337 754 особи, першу бустерну дозу – 2 517 241, другу бустерну дозу – 75 231 українець.

Важливо, що майже 809 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,8 млн – першу бустерну дозу.