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За минулий тиждень у Києві зареєстровано понад 7,3 тис. нових випадків грипу та ГРВІ

6 Лютого 2023, 15:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
За минулий тиждень у Києві зареєстровано понад 7,3 тис. нових випадків грипу та ГРВІ
Джерело: Depositphotos

У Києві протягом минулого тижня було зареєстровано 7 336 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 68,7%.

Про це повідомили в ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на 7,9% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Зокрема, захворіли 3 404 дитини (зростання на 9,3%) і 3 962 дорослих (зниження на 18,9%).

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У структурі захворюваності діти становлять 46,2% від загальної кількості (минулого тижня – 38,9%). Захворюваність серед школярів зросла на 16,3%: зареєстровано 1 468 випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зросли показники госпіталізації. У лікарні за останній тиждень потрапили 228 осіб, з яких 62 – діти.

Джерело
КМДА
Теги
грві Грип Київ статистика
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