У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10221, який посилює кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, фахівців із реабілітації та рятувальників. Йдеться про позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький.

– Вважаю, що покарання за напад на медиків має бути таким самим, як за зазіхання на життя правоохоронців і військових, – зазначає Радуцький.

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Резонансні напади на медпрацівників

Як приклад народний депутат розповів про кілька резонансних нападів на медпрацівників за останній місяць.

У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам екстренки, які надавали допомогу чоловікові з черепно-мозковою травмою.

В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера швидкої.

У Харкові п’яний чоловік побив працівника швидкої та поліцейського.

Напад трактують як хуліганство

За словами Радуцького, щороку кількість нападів на медиків зростає. Водночас, на відміну від правоохоронців, журналістів і низки інших професій, закон не захищає медичних працівників під час виконання службових обов’язків.

– Наразі напад на фельдшера швидкої, якщо справа доходить до суду, у більшості випадків трактують як хуліганство, – пише Радуцький.

Проєкт доповнено новими статтями

За словами народного депутата, новий законопроєкт, розроблений разом із МОЗ, розширює перелік професій (медичні працівники, працівники системи екстреної допомоги, аптечних закладів, фахівці з реабілітації та рятувальники) і пропонує доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями.

Зокрема, йдеться про погрозу вбивством, убивство, умисне заподіяння побоїв, захоплення та утримання медика як заручника.

Джерело: Михайло Радуцький