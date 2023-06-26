23 лікарні в 16 областях України отримають комп’ютерні томографи нового покоління виробництва General Electric: 64-зрізний Revolution Maxima 55 і 16-зрізний Optima CT520.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ці КТ-сканери забезпечують високу якість зображення за низької дози променевого навантаження і використовуються для швидкого високоточного обстеження внутрішніх органів, – ідеться в повідомленні.

Стало відомо, що МОЗ підписало прямий договір із виробником про постачання обладнання, який також забезпечить встановлення томографів у закладах охорони здоров’я та початкове навчання користувачів.

Закупівля на суму $5,9 млн. відбулася в рамках додаткового фінансування проєкту “Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні”, який МОЗ реалізує спільно з World Bank Ukraine.