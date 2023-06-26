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За підтримки Світового банку: сучасні КТ-сканери для 23 лікарень у 16 областях України

26 Червня 2023, 10:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кт, мрт
Джерело: Pixabay

23 лікарні в 16 областях України отримають комп’ютерні томографи нового покоління виробництва General Electric: 64-зрізний Revolution Maxima 55 і 16-зрізний Optima CT520.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ці КТ-сканери забезпечують високу якість зображення за низької дози променевого навантаження і використовуються для швидкого високоточного обстеження внутрішніх органів, – ідеться в повідомленні.

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Стало відомо, що МОЗ підписало прямий договір із виробником про постачання обладнання, який також забезпечить встановлення томографів у закладах охорони здоров’я та початкове навчання користувачів.

Закупівля на суму $5,9 млн. відбулася в рамках додаткового фінансування проєкту “Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні”, який МОЗ реалізує спільно з World Bank Ukraine.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарні МОЗ України Світовий банк
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