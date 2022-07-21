З березня 2021 року 30 182 медичних працівники та студенти-медики за підтримки Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні пройшли навчання з протидії пандемії Covid-19 та підтримки програми імунізації в цілому.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Навчання триває і далі, адже такі навчальні центри ВООЗ з імунізації є довгостроковою ініціативою, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що навчання розгорталося каскадним методом. Перша хвиля – це підготовка тренерів. Загалом 340 медиків стали професійними інструкторами, які в подальшому на базі 28 регіональних навчальних центрів, 12 навчальних центрів у закладах медосвіти та спеціальному тренінговому центрі для військових розпочали підготовку фахівців для вакцинації населення.

– Завдяки цьому Україна досягла середньоєвропейських показників імунізації населення, роблячи до 300 тис. щеплень на день восени і взимку, – прокоментував головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначається також, що для підтримки навчальних центрів Бюро ВООЗ в Україні надало логістичну підтримку, забезпечило 75 тис. друкованих навчальних матеріалів, а також для дотримання всіх карантинних норм закупило понад 287 тис. засобів індивідуального захисту.