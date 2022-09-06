У Дніпро з американського Лас-Вегаса приїхав парамедик Ілай Ворс-Джонс, щоб допомагати рятувати життя українців. 25-річний хлопець упевнений: події в нашій країні стосуються всього світу і осторонь залишатися не можна.

Про це Ілай розповів одному з регіональних українських ЗМІ.

З’ясувалося, що про війну в Україні він дізнався з американських новин, які шокували його.

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– Те, що робить Росія – протилежне не тільки Америці, а й усім цивілізованим країнам світу, – каже громадянин США.

За його словами, в Україні він зустрів багато прекрасних і добрих людей. Ілай захоплений мужністю і героїзмом українських військових, які показали, що у РФ далеко не друга армія світу, що навіть такому сильному агресору можна успішно протистояти.

– Ми обмінялися досвідом і навичками. Світ повинен робити сьогодні набагато більше, щоб зупинити агресора. Україна давно повинна бути в Європейському Союзі, адже вона захищає кордони ЄС, – вважає американський парамедик.

Один з тих, з ким познайомився Ілай в Дніпрі, Ярослав Крисько – куратор місцевого координаційного штабу Центру допомоги матерям і дітям.

За словами Ярослава, американського друга вже можна називати не Ілаєм, а Іллею.

– Йому лише 25 років. Люди в такому віці часто не знають, чого хочуть. А Ілай приїхав до нас у центр і запитав, чим може допомогти, – розповідає Ярослав Крисько.

Він зазначив, що кожен день бачить безліч волонтерів, причому не тільки з України, а й з інших країн. І саме завдяки такій щирій допомозі та підтримці добро обов’язково переможе, впевнений волонтер з Дніпра.

Джерело: Відкритий

Фото: Відкритий