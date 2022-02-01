Із 1 лютого 2022 року в Австрії починає діяти норма про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх громадян, старших за 18 років. Це перша країна із таким правилом.

Воно не поширюється лише на осіб віком до 18 років, вагітних, тих, хто одужав (упродовж шести місяців із дня отримання позитивного результату ПЛР-тесту) або не може отримати щеплення за медичними показаннями (наприклад, алергія).

Усі ці причини повинні мати офіційне підтвердження – документ, що підтверджує вік, або довідку лікаря.

Решта громадян обов’язково має пройти імунізацію, за порушення – штраф до €3,6 тис.

Наявність вакцинації від коронавірусу пізніше перевірятимуть поліцейські та виписуватимуть повідомлення про порушення. Робитимуть вони це із середини березня.

Імунізація – один із ефективних засобів боротьби з вірусом. Саме тому людей закликають активно вакцинуватись. Цей процес продовжується і в Україні. Крім двох основних доз, українцям вводять і бустерну.

Джерело: tirol.orf.at