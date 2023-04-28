Групу дослідників із Northwestern Medicine створили застосунок, що дає змогу протягом 5 хвилин перевірити стан людини та виявити, приміром, деменцію, чи початок хвороби Паркінсона.

Лікарі знають, що, зазвичай, люди не бажають проходити тривалі медичні обстеження, надто ж, якщо ніяких помітних проявів не відчувають. І через це багато хвороб, які повільно розвиваються, діагностують дуже пізно, і це позначається на результатах лікування.

Появу нового додатку NIH Toolbox® V3 для iPad лікарі сприйняли на ура. Він за лічені хвилини, без аналізів та додаткових досліджень, може оцінити стан пацієнта та когнитівні порушення, які у нього вже є.

Програма підійде і для перевірки на здатність адаптуватися до нових умов діточок, перед вступом до садочка чи школи. А у людей старшого віку виявить проблеми когнітивного характеру, наприклад, початкову деменцію.

Застосунок містить 50 тестів, що оцінюють когнітивні, моторні, сенсорні та емоційні аспекти. Причому враховуються і аналізуються також індивідуальні здібності і особливості людини, приміром, швидкість відповіді на запитання, схильність до асоціацій тощо.

– Команда уніфікує найефективніші практики та методи і трансформує їх у цифровий формат, – розказує керівник дослідження та заступник голови відділу медичних соціальних наук Файнберзької медичної школи Північно-Західного університету Річард Гершон.

Тепер пацієнт може пройти експрес-перевірку ще до візиту до лікаря, результати тесту автоматично завантажуватимуться в хмарний кабінет, де їх зможе переглядати фахівець.

Дослідники хочуть удосконалити та розширити тести. Зробити тк, щоб кожен з 50 тестів став окремим розділом застосунку.

Уже доведено, що застосунок NIH Toolbox® V3 може допомогти людям, які щойно перехворіли на коронавірусну хворобу і, як ускладнення, переживають стан так званого затуманеного мозку.

Тести покажуть, які відділи головного мозку стали працювати гірше, а, отже, лікар може вжити ефективних заходів для поліпшення самопочуття пацієнта.

Поки що NIH Toolbox® V3 знає лише дві мови – англійську та іспанську. Але розробники поступово розширюватимуть їхній перелік.

Уже перспективний додаток доступний в Apple Store.

Джерело: StudyFinds