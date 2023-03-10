За даними ООН, спалах холери в Малаві є найбільш смертоносним за всю історію країни. Хвороба, яка забрала життя понад 1 500 осіб з березня минулого року, посилилася проливними дощами і перевантаженістю системи охорони здоров’я.

У країні на південному сході Африки було виявлено понад 50 тис. випадків захворювання з моменту оголошення спалаху холери, викликаної двома руйнівними тропічними штормами, що обрушилися на регіон. Майже 200 дітей загинули.

Холера була ендемічною в Малаві з кінця 1990-х років, але це явище, яке, як правило, сезонне і обмежується періодом з листопада по травень, цього разу збереглося і поширилося на всі 28 округів Малаві.

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Холера, що передається через заражену їжу або воду, часто є легкою інфекцією, але може призвести до летального результату протягом декількох годин, якщо її не лікувати. У важких випадках медики застосовують внутрішньовенні рідини і антибіотики.

У ЮНІСЕФ висловили гостре занепокоєння погіршенням умов в Малаві. Очікується, що до кінця місяця майже чверть мільйона дітей віком до п’яти років будуть страждати від гострого недоїдання, а понад 60 тис. — від гострого недоїдання.

За словами експертів, оскільки ймовірність померти від холери у сильно виснаженої дитини в 11 разів вище, спалах холери може означати смертний вирок для тисяч дітей в Малаві.

Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що наразі 22 країни борються зі спалахами холери, зокрема Сирія і Гаїті.