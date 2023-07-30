Сім’я 39-річної Крістал Талавера, матері чотирьох дітей, яка померла 2021 року після приймання препарату під назвою кратом, отримала компенсацію в розмірі $11 млн.

Повідомляють, що кратом являє собою легальний рослинний екстракт із Південно-Східної Азії, який чинить опіоїдоподібну дію на мозок. Кратом широко продається у США в аптеках та інтернеті.

– Немає таких грошей, які компенсували б біль і страждання дітей пані Талавера, проте відповідач повинен заплатити якусь суму, нехай і недостатню, – зазначив суддя федерального суду Дональд Міддлбрукс.

Власник компанії-дистриб’ютора Kratom Distro, що займається легальним ввезенням речовини в країну, відмовився коментувати рішення суду і поки що не повідомив про наміри домагатися його скасування.

Повідомляється, що Агентство по боротьбі з наркотиками США в 2016 році наклало найсуворіші обмеження на кратом, який, за словами експертів, часто використовується людьми для самолікування болю, занепокоєння, депресії, опіоїдної залежності, а також абстиненції.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, зі свого боку, попередило споживачів про можливі ризики безпеки та залежності, пов’язані з кратомом, і висловилося за проведення додаткових досліджень, спрямованих на краще розуміння цього препарату та його компонентів.