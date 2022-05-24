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За сприяння першої леді: два перинатальні центри України отримали інкубатори з безперебійним живленням

24 Травня 2022, 12:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Відразу два перинатальні центри України, в Кривому Розі та Харкові, за сприяння першої леді Олени Зеленської, отримали інкубатори безперебійного живлення, які прибули в нашу країну з Франції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

– З початку війни кількість передчасних пологів збільшилася, і багатьом новонародженим потрібна цілодобова апаратна підтримка. Інкубатори з безперебійним харчуванням допоможуть у виходжуванні немовлят.

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Повідомляється, що нові апарати вдалося отримати завдяки зусиллям Лікарі без кордонів/Médecins Sans Frontières та місцевого бізнесу у Франції, який об’єднався для підтримки України під час благодійної вечері Ukraine unify.

Зараз дивляться

Проект був ініційований першою леді України Оленою Зеленською за сприяння Посольства України у Франції.

Джерело
МОЗ
Теги
благодійні фонди, Благодійність, Кривий Ріг, новонароджені, Олена Зеленська, Франція, Харків
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