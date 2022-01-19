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За тиждень Covid-захворюваність у світі зросла на 20%: яка ситуація у регіонах

19 Січня 2022, 10:44
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Щотижневий показник захворюваності на коронавірус у світі зріс на 20%. У період з 10 до 16 січня у шести регіонах зареєстрували понад 18 млн нових випадків Covid-19.

Про це повідомили у щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Цього тижня в шести регіонах ВООЗ було зареєстровано понад 18 млн нових випадків, що на 20% більше, ніж минулого тижня, – зазначили  експерти.

Також у світі зафіксували понад 45 тис. нових смертей, які спричинили Covid-ускладнення. За весь час пандемії Covid-19 захворіло понад 323 млн людей та понад 5,5 млн померли.

Попри уповільнення зростання захворюваності на глобальному рівні, всі регіони повідомили про збільшення кількості щотижневих випадків захворювання, за винятком Африканського регіону, де заявили про зниження на 27%.

Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше збільшення кількості нових випадків Covid-19 минулого тижня (145%), за ним слідує регіон Східного Середземномор’я (68%).

Кількість нових щотижневих смертей збільшилася в регіоні Південно-Східної Азії (12%) і регіоні Північної та Південної Америки (7%), але залишилася приблизно на тому ж рівні, що й минулого тижня, в інших регіонах.

Водночас в Україні станом на 18 січня зафіксували зростання позитивних тестів на коронавірус за тиждень на 104%. Особливо це помітно у м. Київ, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.

За темпами зростання захворюваності лідирують Івано-Франківська (+248%), Волинська (+194%), Чернівецька (+178%) та Тернопільська (+172%) області.

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Джерело: ВООЗ, Євген Істребін

Теги
ВООЗ , Коронавірус Covid-19
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