Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в яких саме випадках до людини, яка зателефонувала на номер 103, буде вислана бригада екстреної медичної допомоги. Або, просто кажучи, швидка.
– Тільки за минулий тиждень в швидку подзвонили понад 153 тис. разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків, – дає статистику МОЗ.
І пояснює, коли все ж варто телефонувати на номер 103:
- проблеми з диханням (утруднене, задишка) або його відсутність;
- ознаки масивної кровотечі;
- біль, відчуття сорому в грудній клітці;
- втрата свідомості або його сплутаність;
- інші стани, які загрожують життю та здоров’ю;
- ознаки інсульту та інфаркту.
Зазначається, що висока температура не є підставою для виклику бригади медиків.
– Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація по телефону, – повідомляє МОЗ.
І уточнює: також пацієнта можуть направити до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.