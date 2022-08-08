Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

За тиждень українці на 103 телефонували понад 153 тис. разів: у яких випадках бригада швидкої не приїде

8 Серпня 2022, 15:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в яких саме випадках до людини, яка зателефонувала на номер 103, буде вислана бригада екстреної медичної допомоги. Або, просто кажучи, швидка.

– Тільки за минулий тиждень в швидку подзвонили понад 153 тис. разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків, – дає статистику МОЗ.

Читайте також:
красаСім ознак гормонального дисбалансу: їх можна побачити, відчути і почути

І пояснює, коли все ж варто телефонувати на номер 103:

Зараз дивляться
  • проблеми з диханням (утруднене, задишка) або його відсутність;
  • ознаки масивної кровотечі;
  • біль, відчуття сорому в грудній клітці;
  • втрата свідомості або його сплутаність;
  • інші стани, які загрожують життю та здоров’ю;
  • ознаки інсульту та інфаркту.

Зазначається, що висока температура не є підставою для виклику бригади медиків.

– Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація по телефону, – повідомляє МОЗ.

І уточнює: також пацієнта можуть направити до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України статистика швидка допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь