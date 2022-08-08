Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в яких саме випадках до людини, яка зателефонувала на номер 103, буде вислана бригада екстреної медичної допомоги. Або, просто кажучи, швидка.

– Тільки за минулий тиждень в швидку подзвонили понад 153 тис. разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків, – дає статистику МОЗ.

І пояснює, коли все ж варто телефонувати на номер 103:

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проблеми з диханням (утруднене, задишка) або його відсутність;

ознаки масивної кровотечі;

біль, відчуття сорому в грудній клітці;

втрата свідомості або його сплутаність;

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю;

ознаки інсульту та інфаркту.

Зазначається, що висока температура не є підставою для виклику бригади медиків.

– Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація по телефону, – повідомляє МОЗ.

І уточнює: також пацієнта можуть направити до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.