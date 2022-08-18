Співробітники Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру організували черговий “конвой життя” з відправки цього разу сімох дітей, які страждають на важкі онкологічні захворювання, на лікування в клініки Італії.

Повідомляється, що зі Львова, в супроводі медбригад, юних пацієнтів разом з близькими доставляють спочатку в Польщу, в спеціально створену клініку Unicorn. Там дітей розподіляють на постійне лікування – у Польщі чи інших країнах.

– З перших днів російського вторгнення на базі цієї лікарні організовують конвой життя для лікування українських дітей з онкологічними діагнозами в клініках ЄС, США і Канади, – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента України.

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Зазначається, що проєкт став можливим завдяки домовленостям між першими леді, керівництвом та міністерствами охорони здоров’я низки країн, а також співпраці волонтерських та медичних організацій.

Крім того, перша леді відвідала один з ліцеїв Львова. За рекомендаціями Міносвіти в новому навчальному році офлайн-заняття в освітніх установах можуть проводитися тільки за наявності надійного укриття, в яке під час повітряної тривоги можуть переміститися учасники навчального процесу.

У ліцеї, де побувала дружина президента, вже обладнали таке приміщення. Олена Зеленська закликала батьків особисто перевірити безпеку шкіл, в яких заплановано очне навчання з 1 вересня.

– Пройдіть по шляху, по якому в разі тривоги повинні рухатися ваші діти. Ми повинні поєднувати освітній процес з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі, – резюмувала Олена Зеленська.

Фото: ОП