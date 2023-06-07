Мова йде про воду, забруднену нітратами, і водно-нітратну метгемоглобінемію.
Дефіцит питної води на затоплених внаслідок підриву агресором Каховсьної ГЕС територіях може спонукати людей масово використовувати воду з колодязів, криниць та неглибоких свердловин.
Це підвищує ризик захворюваності на водно-нітратну метгемоглобінемію.
Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, що викликає значне підвищення вмісту метгемоглобіну в крові. Воно утворюється внаслідок токсичної дії нітратів і призводить до порушень у роботі печінки, нирок, серцево-судинної та нервової систем.
До ознак отруєння нітратами належать:
- діарея, нудота, блювання;
- задишка, тахікардія, ціаноз;
- різкі болі в животі, пожовтіння очей;
- сонливість, втома, головний біль.
Тож лікарі застерігають людей у зоні лиха від використання води із зазначених вище джерел для приготування дитячого харчування чи страв.
Не слід вживати питну воду із колодязів і каптажів, у яких вміст нітратів перевищує нормативні показники (50 мг/л).
Колодязі, що чистяться менше 1 разу на рік, – коли відкачується вода, стінки звільняються від нальоту, а дно від осаду, – можна вважати сьогодні небезпечними.
Загроза забруднення води підвищується, якщо територію поблизу колодязя, чи бювету використовують для миття машин, а у воді з каптажу джерела влаштовують водопій тварин чи водоплавної птиці.
І найголовніше – кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її токсичність.
Таку рідину можна використовувати лише для миття посуду, прання білизни, прибирання в приміщеннях тощо.
Джерело: Центр громадського здоров’я України