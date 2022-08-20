МОЗ України у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України завершує підготовку нормативної бази для відбудови медичної інфраструктури України.

– На місці медичних закладів, які сьогодні зруйнувала і продовжує руйнувати Росія, Україна має побудувати сучасні лікарні з урахуванням кращих європейських практик. Аби втілити наші амбітні плани в життя, сьогодні вкрай необхідно швидко прийняти нові державні будівельні норми стосовно закладів охорони здоров’я, – розповів Богдан Боруховський.

Також МОЗ спільно з Мінрегіоном працює над змінами до Державних санітарних норм і правил Санітарно-гігієнічні вимоги до нового будівництва і реконструкції закладів охорони здоров’я.

Завдяки оновленню державних будівельних норм і впровадженню санітарно-гігієнічних вимог лікарні будуватимуться за кращими світовими зразками.

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Перш за все це дозволить суттєво покращити умови перебування пацієнтів у медзакладах та поліпшить умови роботи медиків.

Фото: Луганська ОВА