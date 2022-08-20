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За європейськими стандартами: відбудуємо всі зруйновані російськими окупантами лікарні

20 Серпня 2022, 18:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рубежное больница
З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 788 медичних закладів та ще 123 зруйнували вщент.
Наразі Україна вже створила план відбудови медичної інфраструктури. Напрацювані необхідні зміни до державних будівельних норм,  оновлені вимоги щодо проєктування та будівництва медзакладів. Все це дозволить, зводити лікарні, які відповідатимуть найкращим європейським і світовим стандартам, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

МОЗ України у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України завершує підготовку нормативної бази для відбудови медичної інфраструктури України.

– На місці медичних закладів, які сьогодні зруйнувала і продовжує руйнувати Росія, Україна має побудувати сучасні лікарні з урахуванням кращих європейських практик. Аби втілити наші амбітні плани в життя, сьогодні вкрай необхідно швидко прийняти нові державні будівельні норми стосовно закладів охорони здоров’я, – розповів Богдан Боруховський.

Також МОЗ спільно з Мінрегіоном працює над змінами до Державних санітарних норм і правил Санітарно-гігієнічні вимоги до нового будівництва і реконструкції закладів охорони здоров’я.

Завдяки оновленню державних будівельних норм і впровадженню санітарно-гігієнічних вимог лікарні будуватимуться за кращими світовими зразками.

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Перш за все це дозволить суттєво покращити умови перебування пацієнтів у медзакладах та поліпшить умови роботи медиків.

Фото: Луганська ОВА

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
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