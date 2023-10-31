Станом на 31 жовтня, українцям із діабетом виписано понад 2,5 тис. рецептів на тест-смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

У відомстві нагадали, що люди, які страждають на цукровий діабет, почали отримувати тест-смужки за програмою реімбурсації з 1 жовтня 2023 року.

– Тест-смужки можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою. Це залежить від того, який бренд обере пацієнт відповідно до свого глюкометра, – ідеться в повідомленні.

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У МОЗ зазначили, що на сьогодні перелік реімбурсації містить 23 найменування брендів тест-смужок.

Для того щоб отримати тест-смужки безоплатно або з доплатою за програмою реімбурсації, необхідно мати електронний рецепт. Такий рецепт може виписати як лікар-ендокринолог, так і лікар первинної медичної допомоги будь-якого медзакладу, що працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

На тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.