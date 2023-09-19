Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години. Внаслідок атаки дронами Shahed поранено молодого чоловіка.
– Близько шостої ранку до нас звернувся 26-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу: трикісточковий перелом гомілковостопного суглоба та забій легень, – пригадує ортопед-травматолог Лікарні Святого Пантелеймона у Львові.
За словами лікаря, зараз пацієнт перебуває у відділенні реанімації та почуває себе задовільно.
У подальшому йому проведуть оперативне втручання, активізують вертикаль та спостерігатимуть за станом.
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Детальніше про нічну ворожу атаку дронами 19 серпня читайте тут.
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