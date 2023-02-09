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Забій спинного мозку, важкі поранення кінцівок: у Хмельницькому проходить реабілітацію 21-річний воїн

9 Лютого 2023, 09:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Андрій Петровський

21-річний захисник України Андрій Петровський, який отримав численні вогнепальні поранення під Бахмутом, після лікування переведений на тривалу реабілітацію в Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

24 лютого, після повномасштабного нападу РФ, хлопець вирушив на фронт захищати рідну країну, підписавши контракт зі Збройними силами України. З початку служби Андрій, сам родом з Хмельниччини, воював на Донецькому напрямку.

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11 вересня поблизу Бахмута захисник потрапив під ворожий обстріл та отримав забій спинного мозку та численні вогнепальні осколкові поранення в області хребта, кінцівок.

Відразу після поранення необхідну домедичну допомогу надали побратими. Далі була евакуація і тривале лікування в лікарнях Бахмута, Краматорська, Дніпра і Києва.

Коли Андрія перевели в Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни для тривалої реабілітації, він не міг ходити.

У госпіталі почав проходити спеціальну терапію, завдяки якій вдалося відновити і збільшити силу в кінцівках і суглобах. Зараз захисник має хороші результати, вже самостійно сідає, встає і ходить за допомогою ходунків.

Андрій планує повернутися в госпіталь для продовження фізичної терапії після зняття апарату зовнішньої фіксації (АЗФ) з лівої руки. А потім – знову на службу, на фронт, до побратимів.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні військовослужбовці лікування реабілітація Хмельницький
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