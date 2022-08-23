У Києві зафіксовано забруднення повітря. Концентрація зважених часток пилу наближається до гранично допустимої. Джерело утворення пилу знаходиться за межами столиці.
Пил переміщується з південно-східного напрямку з повітряними масами.
На лівобережній частині міста вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правобережній – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).
Зараз дивляться
Такі речовини, як оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень, не виявлені.
КМДА рекомендує містянам:
- закрити вікна вдома
- не виходити зайвий раз на вулицю
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.