23 Серпня 2022, 11:44 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

У Києві зафіксовано забруднення повітря. Концентрація зважених часток пилу наближається до гранично допустимої. Джерело утворення пилу знаходиться за межами столиці. Пил переміщується з південно-східного напрямку з повітряними масами. На лівобережній частині міста вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правобережній – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). Зараз дивляться Такі речовини, як оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень, не виявлені. КМДА рекомендує містянам: закрити вікна вдома

не виходити зайвий раз на вулицю

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Читайте також: Вологе прибирання, душ і багато води: алгоритм поведінки в умовах забруднення повітря

Джерело КМДА

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