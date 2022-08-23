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Забруднення повітря: у Київ південно-східний вітер приніс пил

23 Серпня 2022, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Забруднення повітря: у Київ південно-східний вітер приніс пил
Джерело: Depositphotos

У Києві зафіксовано забруднення повітря. Концентрація зважених часток пилу  наближається до гранично допустимої. Джерело утворення пилу знаходиться за межами столиці.

Пил переміщується з південно-східного напрямку з повітряними масами.

На лівобережній частині міста вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правобережній – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

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Такі речовини, як оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень, не виявлені.

КМДА рекомендує містянам:

  • закрити вікна вдома
  • не виходити зайвий раз на вулицю
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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Джерело
КМДА
Теги
Київ
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