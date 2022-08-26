Найпоширенішою хворобою хребта у дітей є сколіоз – викривлення та деформація хребта. Причини виникнення цих деформацій не встановлені.

У доньки Галини сколіоз спостерігався ще змалечку.

– Почалось, напевно, з того, що я почала помічати, як в неї опускається одне плече. Ну і ми почали ходити до лікаря, робити знімки, і нам сказали, що треба носити корсет, і ми його носили сім-вісім років, – розповідає мати пацієнтки Галина.

На жаль, корсет не зміг виправити ситуацію і у дівчинки розвинулась виражена деформація хребта четвертого ступеня.

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– Вона могла ходити без корсета тільки годину на день. Коли там миється там чи ще щось, а так весь час спати в ньому, їсти в ньому, в школу ходити, а він пластмасовий і це важко. Не стало гірше, але вона не може в ньому ходити все своє життя. Вирішили, що краще зробити операцію, бо вона вже дівчинка доросла, і щоб нормально, адекватно жити, то вирішили, що треба зробити операцію, – зазначає мати.

Раніше на операцію потрібно було їхати до Харкова. Проте, враховуючи, що сьогодні це неможливо, харківські спеціалісти погодились приїхати до Львова.

– І вони погодилися, враховуючи, що ми можемо забезпечити проведення такого великого втручання в нас у лікарні. Вони приїхали сюди, і ми разом спільно з ними провели цю складну операцію успішно, – зауважує завідувачка відділення дитячої ортопедії Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит Злата Кузьо.

Відтак, дівчинка назавжди забуде про корсет, який вона носила декілька років поспіль та зможе реалізувати свою давню мрію стати моделлю.

– Тепер її чекає реабілітація. Вона вже сьогодні вранці ставала на ніжки, тупцювала біля ліжка, і ми з нею такі тренування будемо проводити декілька разів на день. Тобто нам треба, щоб хоча б 3 рази вдень вона піднімалася, – запевняє Злата Кузьо.

Медики ж нагадують, що сьогоднішній малорухомий спосіб життя, постійне перебування за комп’ютерами, в телефонах, а скоро і за партами може призводити до деформації хребта. А тому, хоча б раз на рік дитину потрібно показувати вузькому спеціалісту – ортопеду.

– Нечасто воно потребує оперативного втручання, але це дуже часте захворювання, дуже часта патологія. Буває, що звертаються занадто пізно, – зазначає завідувачка відділення дитячої ортопедії Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит.

Перші ознаки хвороби хребта мають помітити батьки і звернутися до спеціалістів.

– Дитина відчуває, що в неї несиметричне тіло. У тяжких випадках може бути і асиметрія тулуба, і може бути навіть і кульгання. Ранні ознаки – це, зазвичай, різна висота надпліччя та різниця по талії, – каже Злата Кузьо.

Сколіоз розвивається поступово. Його в жодному разі не можна ігнорувати, адже в майбутньому це впливає не тільки на фізичне здоров’я організму в цілому, але і на соціальний та психічний стан.

Джерело: Правда тут