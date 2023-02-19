Як заявили в прокуратурі Румунії, кільком медикам загрожує кримінальне переслідування через те, що вони витягли сотні медичних імплантатів з трупів і повторно використовували їх у живих пацієнтів.

Прокуратура заявила, що неназваний лікар керував мережею з чотирьох інших колег, які передавали йому серцеві імплантати, взяті у мертвих пацієнтів, без попереднього схвалення ні їх, ні їхніх сімей.

За сім років, починаючи з 2017 року, лікар провів 238 процедур, незаконно використовуючи імплантати, витягнуті з мертвих або невідомого походження, наражаючи своїх пацієнтів на ризик серйозних ускладнень або смерті.

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– Велика частина імплантатів, рекомендованих лікарем… не була необхідною і була викликана помилковими діагнозами або раніше призначеними ліками, які викликали певні симптоми, — йдеться в заяві.

Система охорони здоров’я Румунії, одна з найменш розвинених в Європейському Союзі, страждає від корупції, неефективності та політизованого управління.

Держава побудувала одну лікарню за останні три десятиліття, витрачає на охорону здоров’я найменше в ЄС, а десятки тисяч лікарів і медсестер емігрували.